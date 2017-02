Mestsilo omgewaaid in Aalten, dronebeelden tonen ravage

AALTEN - Op de Hoeninkdijk in Aalten is een mestsilo omgewaaid. Dat meldt de politie. Volgens Waterschap Rijn en IJssel is zo'n drie miljoen liter mest weggestroomd.

Er zat 4000 kuub mest in de silo, waarvan 3000 kuub is weggestroomd, meldt de provincie. De eigenaar van de silo, Wim Meerdink zegt in een reactie dat de wind inderdaad de oorzaak is van het omvallen van de silo. Volgens Meerdink spookte het behoorlijk donderdagavond in Aalten en heeft het in 15 jaar niet zo hard gewaaid. Op advies van de politie weigert hij verder commentaar.

Zie de dronebeelden van de ravage:

De Kloosterdijk is vanwege het incident afgesloten. Omstanders worden op 400 meter afstand gehouden, omdat er ammoniak vrij is gekomen.

Waarschijnlijk donderdagavond al omgewaaid

Volgens woordvoerster Minke Huurnink van Waterschap Rijn en IJssel is de silo waarschijnlijk al donderdagavond omgewaaid, maar is de schade aan de silo vrijdagochtend pas ontdekt.

'De achtergebleven mest wordt opgeruimd en we kijken hoe we de mest in de sloot kunnen opruimen.' Doordat donderdag veel regen is gevallen, staat het water in de beken te hoog om de Schaarsbeek tijdelijk af te dammen.

'Verwacht geen grote problemen'

Een voordeel is dat er nu zoveel water in de beek is dat de mest sterk wordt verdund. 'Ik verwacht geen grote problemen', stelt de woordvoerster. Ze houdt er wel rekening mee dat vissen in de beek zullen sterven.

Het waterschap probeert nu te voorkomen dat de mest zich verder verspreid en bekijkt hoe het geheel schoon kan worden gemaakt.

De kosten zijn voor de rekening van het betreffende bedrijf.