Drie fietsendieven gepakt op station Terborg

TERBORG - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag drie personen aangehouden op het station in Terborg. Ze worden verdacht van fietsendiefstal.

De drie werden eerder al gecontroleerd op het station van Doetinchem. Op dat moment hadden ze drie fietsen bij zich. Even later werd hetzelfde drietal aangetroffen op het station in Terborg. Op dat moment hadden de verdachten vijf tweewielers bij zich.



De politie heeft alle drie de personen aangehouden op verdenking van diefstal. Daarnaast is de politie op zoek naar de eigenaren van de fietsen.