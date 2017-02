Vernielingen op station Dieren: 'het is schandalig'

Foto: Politie Dieren

DIEREN - 'Het is schandalig dat het is gebeurd' zegt Petra van Wingerden, burgemeester gemeente Rheden, over de vernielingen die eind januari werden gepleegd op het station in Dieren. Er werden tientallen fietsen omgegooid en vernield.

Volgens de burgemeester is het de politie nog niet gelukt om iemand aan te houden voor de vernielingen. Ook een oproep van de politie op Facebook met een oproep voor getuigen leverde niets op. Er is tot nu toe één aangifte binnen. De politie neemt het station de komende tijd extra mee in de surveillance. De burgemeester gaat ook in overleg met spoorbeheerder ProRail, de eigenaar van de fietsenstalling bij het station. Eerder gaf ProRail al aan niets te zien in cameratoezicht, maar de burgemeester gaat dat in het nieuwe overleg opnieuw onder de aandacht brengen. Lees ook: Fietsen bij station in Dieren vernield: ‘Echt een kansloze actie’

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden