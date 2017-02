Carnaval: voor wie niet kan wachten

Carnaval in Beek Berg en Dal (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - Zaterdag barst het echt los: carnaval in Gelderland. Op veel plaatsen wordt de laatste hand gelegd aan de carnavalswagens. En in sommige plekken wordt vrijdag er al een beginnetje gemaakt met carnaval.

Zo wordt er in Dreumel gebouwd aan een aantal jeugdwagens. Een piratenwagen, een casinowagen en misschien wel een Max Verstappen-wagen. Die wagens rijden dit weekeinde mee in de optochten in onder meer Horssen, Alphen, Dreumel en Boven-Leeuwen.

Sophie Weijn uit Dreumel vertelt erover:

In Gelderland zijn een kleine 90 carnavalsoptochten, van Millingen aan de Rijn tot Arnhem en van Klarenbeek tot Zevenaar.

Scholen en bedrijven

Op diverse scholen en in sommige bedrijven wordt vrijdagmiddag al een voorproefje genomen van carnaval. Zo wordt er carnaval gevierd op ZMLK-school 'Het Komkommerrijk' in Druten. Daar vieren de 185 leerlingen vandaag feest. Prins Carnaval is dit jaar Prins Vincent d'n Urste. Een echt feestbeest, aldus een woordvoerder van de school.

Officieel duurt carnaval van zondag tot dinsdagavond, de Vastenavond. Maar tegenwoordig wordt er dus al op zaterdag en soms al vrijdag feest gevierd.

Elfde van de elfde

Het carnavalsseizoen begint overigens al op 11 november, de elfde van de elfde. De reden voor de datum ligt bij het getal 11, dat van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd.