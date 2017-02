Meeste stormmeldingen in Gelderland

Foto: Jordi Deckert

ARNHEM - De storm die donderdag over Nederland trok, heeft de hulpdiensten flink wat werk bezorgd. Tussen 12.00 en 23.00 uur werden bijna 1.250 meldingen van stormschade gedaan. De meeste kwamen uit de zogenaamde veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (126), in Gelderland Midden ging het om 85 meldingen en in Gelderland-Zuid werd 64 keer over storm bericht.

Bij de steden is Den Haag koploper met 53 meldingen, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam met beide 35. Nijmegen staat op een vijfde plek, hier werd 15 keer stormschade gemeld, in Ermelo 12 keer en in Apeldoorn 10 keer. Qua aantal meldingen lag de piek tussen 18.00 en 19.00 uur: 268 in totaal, bijna 4,5 per minuut.