Gelderland ruimt de stormschade van Doris op

ARNHEM - De storm Doris die donderdag over Nederland trok, heeft de hulpdiensten flink wat werk bezorgd. Tussen 12.00 en 23.00 uur werden bijna 1.250 meldingen van stormschade gedaan. De meeste kwamen uit de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (250), in Gelderland Midden ging het om 135 meldingen en in Noord en Oost-Gelderland werd 126 keer over de storm bericht.

In park Sonsbeek in Arnhem viel de schade erg mee, volgens boswachter Jeroen Glissenaar. De wind, die net niet hard genoeg was en het onderhoud aan de bomen in het park hebben daaraan meegeholpen. Wel sneuvelden er twee eiken en een grote beuk. Glissenaar moest donderdagavond wel ingrijpen, toen een enthousiaste toeschouwer niet zag aankomen, dat er een boom op hem zo rollen.

Luister hier naar Jeroen Glissenaar:

In de Vossenlaan in Nijmegen sneuvelde eveneens een grote boom. Die trof de auto van een buurtbewoner. De overbuurman van hem kon nog net op tijd wegkomen. Ook in Asperen in het uiterste westen van Gelderland werd schade aangericht door een zware, afgewaaide tak.

Tussen Zutphen en Eefde zijn veel meidoornbomen van het kunstproject het Witte Lint scheef gewaaid. De 1300 bomen zijn vorig najaar langs de N348 geplant, maar ondanks voorzorgsmaatregelen bleken ze niet bestand tegen de wind. De getroffen bomen waren al scheef in de grond gezet, maar staan nu nog verder uit het lood.

Her en der moest het tuinmeubilair het ontgelden. Zoals in Gendt, waar een schutting omwaaide.

Nijmegen staat landelijk gezien op een vijfde plek als het gaat om het aantal meldingen. Daar werd 15 keer stormschade gemeld, in Ermelo 12 keer en in Apeldoorn 10 keer. Qua aantal meldingen lag de piek tussen 18.00 en 19.00 uur: 268 in totaal, bijna 4,5 per minuut.