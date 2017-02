Eis tegen doodrijder Lars: een jaar cel

DUIVEN - De officier van justitie heeft tegen de 28-jarige man uit Duiven, die verdacht wordt van het doodrijden van Lars aan de Meulen uit Giesbeek, 15 maanden celstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moet de rijbevoegdheid voor vier jaar worden ingetrokken en mag de verdachte als het aan justitie ligt geen alcohol drinken zolang de reclassering dat nodig acht.

De rechtszaak tegen de 28-jarige man uit Duiven die wordt verdacht van het doodrijden van Lars aan de Meulen uit Giesbeek is vanmorgen begonnen. De publiekstribune zit vrijwel vol bij de zitting. Ook de vader en de zus van Lars zijn aanwezig. Zijn moeder wil de confrontatie met de verdachte niet aan.

De 20-jarige Aan de Meulen werd op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven op de fiets geschept. Een verpleegkundige uit die plaats die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp. De fietser overleed aan het letsel dat hij opliep.

'Doorgereden uit paniek'

Na het ongeval reed de Duivenaar met zijn vriendin door naar Arnhem. 'Ik ben doorgereden uit paniek', zei hij tijdens de zitting.

'Ik ben schuldig'

'Ik had nooit in die auto mogen stappen, dat vergeef ik mij nooit meer. Ik ben schuldig', aldus de verdachte voor de rechter. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs meer. In 2011 had hij een boete gekregen voor rijden onder invloed.

'Tien à vijftien glazen drank'

Enige tijd later werd hij aangehouden in zijn woonplaats. De automobilist zou ongeveer twee keer zoveel hebben gedronken als toegestaan, zo verklaarde zijn advocaat later. Zelf houdt de verdachte het op tien à vijftien glazen.

Bewezen door rood gereden

De Officier van van Justitie vindt dat er geen discussie is over de vraag of de verdachte daadwerkelijk de bestuurder van de auto was. Ook staat vast dat er alcohol in het spel was. Justitie vindt verder dat de snelheid van de auto ongeveer 80 kilometer per uur was en dat er door rood is gereden. Bij de verkeersongevallenanalyse is gekeken of het licht ook op groen had kunnen staan, maar dat kan alleen bij 140 kilometer per uur het geval zijn geweest. 'Dat is dus niet aannemelijk', aldus de officier.

Verdriet

In zijn requisitoir stelde de officier, dat de uiteindelijke straf nooit in verhouding zal staan met het verdriet van de nabestaanden. De uitspraak in de zaak is op 10 maart.

