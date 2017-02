Doodrijder Lars uit Giesbeek voor de rechter

DUIVEN - De rechtszaak tegen de 27-jarige man die wordt verdacht van het doodrijden van Lars aan de Meulen uit Giesbeek begint vrijdag.

De 20-jarige Aan de Meulen werd op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven op de fiets geschept. Een verpleegkundige uit die plaats die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp. De fietser overleed aan het letsel dat hij opliep.

Na het ongeval reed de Duivenaar met zijn vriendin door naar Arnhem. Enige tijd later werd hij aangehouden in zijn woonplaats. De automobilist zou ongeveer twee keer zoveel hebben gedronken als toegestaan, zo verklaarde zijn advocaat later.

Zie ook: