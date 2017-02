Ook carnaval op ZMLK-school 'Het Komkommerrijk'

Prins Vincent, foto: Omroep Gelderland

DRUTEN - Carnaval vieren op school hoort er voor heel veel scholen bij. Zo ook bij De Kom in Druten, oftewel 'Het Komkommerrijk' in carnavalstaal. Daar vierden de 185 leerlingen van de ZMLK-school vandaag feest, samen met twee andere scholen in die plaats.

De Kom is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Prins Carnaval is dit jaar Prins Vincent d'n Urste. Een echt feestbeest, volgens een woordvoerder van de school. Optocht De Kom liep mee in een heuse optocht vanmorgen. Daarna volgde een speciaal optreden van Duo Abe met hun carnavalsnummer 'Hé lekker ding!' Duo Abe bestaat onder meer uit Roderik van Kerkhof, de vader van Abe, leerling op De Kom. Het duo probeert met de single zoveel mogelijk geld op te halen voor autistische kinderen. Muziektherapie Roderik van Kerkhof: 'Ik weet als geen ander dat deze kinderen door muziektherapie lekker los komen. Mijn jongste zoon is ook autistisch, komt er altijd heel mooi van open, dat gun ik andere kinderen ook.'