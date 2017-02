'Bomtasman' hoort straf en de voorjaarsvakantie begint. Dit is het nieuws van vrijdag 24 februari

ARNHEM - De 'Bomtasman' wilde mensen afslachten en een bom laten ontploffen, zegt de officier van justitie. Vandaag hoort Abdel O. wat zijn straf is. Vanmiddag kan het druk worden op de weg, want de voorjaarsvakanties in het zuiden en midden van het land beginnen en met een optocht en een optreden viert ZMLK-school De Kom carnaval. Dit is het nieuws van vrijdag 24 februari.

Uitspraak bomtasman

De officier van justitie heeft zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de 42-jarige O., beter bekend als de bomtasman. De man werd in juni 2015 in Doesburg aangehouden, nadat hij een tas weggooide waarin explosieven zouden zitten. Volgens het Openbaar Ministerie was hij van plan om in Nederland een aanslag te plegen en daarna naar Syrië te reizen. Ook zou hij betrokken zijn bij een overval op een winkel aan de Steenstraat in Arnhem en bij een overval op een supermarkt in Doornenburg.

Feest op De Kom

Carnaval vieren op hoort er ook bij op De Kom in Druten. Op 'Het Komkommerrijk' vieren de 185 leerlingen van deze ZMLK-school vandaag feest, samen met twee andere scholen uit die plaats. De Kom is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Prins Carnaval is dit jaar Prins Vincent d'n Urste, leerling van de school.

Aansluiten in de file

Vanmiddag begint de voorjaarsvakantie in het zuiden en het midden. Veel Gelderlanders trekken dan richting de sneeuw, met de kans om in Duitsland, België of Frankrijk in een file terecht te komen. In Nederland zal de vertraging meevallen, behalve als je naar een stad in het zuiden wilt. Daar kunnen carnavalsoptochten voor opstoppingen zorgen.