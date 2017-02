Door brand verwoeste restaurant Swinckels weer open

TWELLO - Een jaar hebben eigenaresse Barbara van Dam en haar team keihard gewerkt, maar vrijdag ontvangt restaurant Swinckels na bijna een jaar weer de eerste gasten. 'Super spannend, we zijn allemaal wel een beetje zenuwachtig', zegt een trotse Barbara die de laatste tafels controleert.

Op 26 maart 2016, de avond voor Pasen werd het restaurant in Twello verwoest door brand. De oorzaak: een oververhitte droogtrommel. Op het moment van de brand waren er gasten aan het dineren. Personeel, eigenaren en gasten zagen het monumentale pand waar Swinckels in gehuisvest was in vlammen opgaan.

Puinruimen en opbouwen

Wat volgde was puinruimen, want alleen de buitenmuren stonden nog overeind. Nu bijna een jaar later is het restaurant helemaal opnieuw opgebouwd.

'Het was een jaar met veel dieptepunten, maar ook veel mooie momenten. En we zijn supertrots dat we ons restaurant met hulp van heel veel mensen weer zo mooi hebben kunnen opbouwen', zegt eigenaresse Barbara van Dam.

Nieuwe kansen

Ondanks dat ze nooit brand had gewild geeft Barbara wel toe dat het ook nieuwe kansen bood. 'Het klinkt gek, maar door de brand hebben we boven een hele nieuwe groepsruimte kunnen creeeren. Daarvoor was het maar een loze ruimte die we gebruikten voor opslag.'

Opening

Vrijdag en zaterdag komen al de eerste gasten proefdineren. 'We hopen op die manier alle kinderziektes eruit te halen en de laatste puntjes op de i te zetten.'

Dinsdag 28 februari is de grote opening van Swinckels. Vanaf die dag is het restaurant weer 6 dagen in de week zowel voor de lunch als diner open voor gasten.