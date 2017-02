Geen handdruk van Messi, wel van Cillessen

ARNHEM - Drie klasgenootjes van het Arentheem College, locatie Thomas A Kempis, hadden donderdag wel een heel bijzondere schooldag. Voor een opdracht zochten ze uit of ze binnen vijf handshakes bij wereldvoetballer Messi konden komen, dus gingen ze een dagje naar Barcelona.

Eén van de drie meiden die dat heeft geprobeerd is Mirre Kisteman. Ze trok donderdagochtend al vroeg naar Barcelona. 'Daar zijn we bij FC Barcelona geweest op de training. We hebben alle sterren gezien: Suarez, Messi, Cillessen, Neymar en de coach Enrique', zo vertelt Mirre.

Uiteindelijk stonden de drie meiden op twee meter verwijderd van Lionel Messi. Maar hoe kan dat nou zo? 'Ik doe deze opdracht met twee andere meiden. Een van die twee heeft een vader die bij Jasper Cillessen op school zat en die speelt natuurlijk bij Messi in het elftal.'

Luister hier naar het gesprek dat Mirre had op Radio Gelderland:

'Messi niet gesproken'

De opdracht was dus gelukt, maar met Messi spreken ging niet. 'Hij ging snel weg, maar we hebben wel Jasper Cillessen gesproken en zijn met hem op de foto geweest.'

De meiden vlogen 's avonds meteen terug naar Nederland. Vrijdag zijn ze te gast in 'de week van Gelderland' om hun verhaal te doen.