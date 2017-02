Ernstig ongeval Nijmeegseweg in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Op het kruispunt van de Nijmeegseweg en de Meldestraat in Arnhem is net na 17.00 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een fietser werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. De fietser is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval, waardoor de weg een tijdje was afgesloten. Dit leidde tot grote vertraging de stad uit. Rond 18.30 uur is de weg weer opengegaan.