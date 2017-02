Muur van Mussert geen monument

LUNTEREN - Geen gemeentelijk monument en ook nog geen rijksmonument. Dat is de boodschap die Jan Kijlstra van Stichting Erfgoed Ede donderdag kreeg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de Muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren.

De Edese stichting diende in april 2015, samen met een aantal historische stichtingen uit Ede en Lunteren en Erfgoedvereniging Heemschut, een verzoek in bij de rijksdienst om van de muur een rijksmonument te maken. 'In januari van dit jaar volgde daarop een positieve reactie: de rijksdienst zou de suggestie overnemen', zegt Kijlstra. 'Vandaag hoorde ik dat ze die beslissing hebben ingetrokken en dat er nu een verkenning komt naar het mogelijke monument.' Volgens Kijlstra kan het nu nog eens twee jaar duren voordat hierover een uitspraak komt. Volgens een woordvoerder van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zou de Muur van Mussert beter passen in een monumentenbeleid, waarin het vertellen van een bepaald verhaal centraal staat. Vandaar dat meer onderzoek nodig is. Al eerder hoorde Kijlstra van de gemeente Ede dat de Muur van Mussert geen gemeentelijke monumentenstatus krijgt. De Muur van Mussert maakt deel uit van een groter complex op een stuk grond van 16 hectare waarop de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert in de jaren 30 fascistische bijeenkomsten organiseerde. Dit zogenaamde Nationaal Tehuis bestond uit een aantal gebouwen, een voorterrein en een muur. Alleen voor de muur is de monumentenstatus aangevraagd.