Mieke maakt blij

DOETINCHEM - Als je naar het ziekenhuis in Doetinchem gaat, is het je misschien wel eens opgevallen?

In de tuin van het huis ernaast staan twee stenen beelden. En die zijn eigenlijk altijd verkleed. Het is het werk van Mieke van Dijk. Mieke houdt ervan om de mensen blij te maken. Mensen die met slecht nieuws uit het ziekenhuis komen bijvoorbeeld, worden toch weer een beetje opgevrolijkt. Omdat het bijna carnaval is, krijgen de beelden een nieuw carnavalesk outfit aangemeten.