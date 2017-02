Vrijwilligersoverschot

WICHMOND - Meestal is het juist andersom, maar niet bij de buurtbus in Wichmond!

Daar hebben ze een wachtlijst met vrijwilligers die staan te popelen om een plekje achter het stuur te bemachtigen. Reint Wesselink snapt het wel. Hij was twaalf jaar lang chauffeur op de buurtbus. Maar nu hij 76 is geworden, moet hij zijn plekje afstaan aan een jonger exemplaar. Wesselink snapt dat je ergens de grens moet trekken, maar jammer is het wel, want hij voelt zich nog topfit!