School zet Voice-ster Vinchenzo in het zonnetje

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - 'Ik was helemaal verbaasd dat hij niet won', prees burgemeester Beenakker van Tiel de op dit moment bekendste inwoner van zijn plaats: Vinchenzo Tahapary. De 17-jarige scholier eindigde vorige week als derde in de finale van The Voice of Holland. Donderdagmiddag werd hij gehuldigd op zijn school, het RSG Lingecollege in Tiel.

De tieners willen met hem op de foto en zingen zijn liedjes moeiteloos mee. Het gaat hen niet alleen om de looks. 'Hij heeft een geweldige stem en een prachtige sound,' vertelt een van de scholieren. Bekijk de reportage: Het zangtalent kreeg ook nog de Flipjespeld uitgereikt van de burgemeester, 'als waardering voor zijn talent en ambassdeurschap'. Het Voice-avontuur was de mooiste tijd van mijn leven, schreef Vinchenzo afgelopen dinsdag op Facebook. Miss Montreal voorspelde Vinchenzo in het programma een grote toekomst: 'Ik was bijna vergeten dat je nog op school zit. Ik zie je als een popster.' Haar conclusie: 'Hij is er klaar voor.' Zie ook: De mooiste tijd van mijn leven'; Vinchenzo van 'The Voice' bedankt iedereen op Facebook

