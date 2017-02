Golden Earring opnieuw naar Zwarte Cross

Foto: ANP

LIEVELDE - Golden Earring komt opnieuw naar het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde. Dat is donderdag bekendgemaakt. De rockband stond in 2013 ook al op het Zwarte Cross-podium.

Het festival maakt wekelijks op donderdag nieuwe namen bekend, van grote namen als Racoon tot minder bekende artiesten als Meindert Talma & de Verrekte Damhoutjes. Vorige maand werd bekend dat dit jaar onder meer Wolfmother, Rowwen Hèze en Kenny B naar de Achterhoek afreizen voor een optreden. De 21e editie festival is dit jaar van 13 tot en met 16 juli. Het evenement was vorig jaar met 220.000 bezoekers compleet uitverkocht. Zie ook: Wolfmother en Kenny B eerste namen Zwarte Cross