Nijmegen bestrijdt stookoverlast

Foto: Pixabay.com

NIJMEGEN - Nijmegen is de eerst gemeente in Nederland met een stookwijzer. Vrijdagochtend is de website in gebruik genomen waarop inwoners van de stad informatie kunnen vinden over wanneer ze het beste kunnen stoken zonder overlast te veroorzaken.

Het is bedoeld voor mensen met open haarden, vuurkorven, houtkachels, maar bijvoorbeeld ook een barbecue.De stookwijzer is een initiatief van de gemeente. Eén op drie heeft last van stoken Uit onderzoek bleek dat bijna één op de drie mensen in Nijmegen wel eens last heeft van het stoken van iemand in de buurt. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 81 procent van de Nijmegenaren waarde hecht aan een goede voorlichting over stoken. Daarop besloot de gemeente de nieuwe website te ontwikkelen. Luchtkwaliteitsindex en windsnelheid Het advies om wel of niet te stoken wordt gegeven op basis van de zogenoemde luchtkwaliteitsindex in combinatie met de windsnelheid. De luchtkwaliteitsindex wordt per vierkante kilometer gegeven en dus kan het advies goed lokaal worden verstrekt. De informatie wordt elk uur ververst. De site geeft ook tips over slim en verstandig hout stoken en er kunnen ook klachten op de site worden gemeld. Dit moet beter inzicht geven in de mate van overlast die het stoken van hout kan veroorzaken. De stookwijzer is te vinden op www.stookwijzer.nu