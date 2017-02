Problemen centraal in defensie bij Achilles

GROESBEEK - Achilles'29 heeft problemen centraal in de defensie voor de wedstrijd van vrijdagavond uit tegen koploper VVV.

Mart Raterink is uitgeschakeld met een liesblessure en Coen Gortemaker is langdurig ziek. Vorige week speelde Doriano Kortstam centraal achterin, maar hij kreeg rood en is geschorst. Voor de winterstop was Migiel Zeller een optie, maar die is inmiddels verhuurd aan TEC. En dus is Barry Beijer nu de enige beschikbare centrale verdediger.

Jop van Steen zou eventueel centraal achterin kunnen spelen, maar de Nieuw-Zeelander Jesse Edge (foto) is daarvoor ook kandidaat. Hij speelde tot dusverre op het middenveld. Freek Thoone keert terug van een schorsing, waardoor Nassim Amaarouk weer naar de bank verhuist.

Vermoedelijke opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Edge, van Steen; Sürmeli, Oulad Omar, Dekkers; Versteegen, Smajic, Thoone.