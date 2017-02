Ex-Hameland medewerkers blij met nieuwe baan

NEEDE - Met een grote glimlach zit Sander Vrieze aan een grote tafel. 'Ik ben rubbertjes in het ijzer aan het drukken. Soms is het echt trekken en duwen', lacht hij. Nico Venerius helpt hem. 'Ik gooi de dozen met materialen op tafel, want Sander is visueel beperkt'. Samen zijn ze een topteam.

De twee werkten tot voor kort in de sociale werkplaats van Hameland in Lichtenvoorde. Maar omdat de gemeenten in de Achterhoek hebben besloten om Hameland te sluiten, moeten ze op zoek naar nieuwe werkplekken. Eén van die plekken is nu gevonden bij Lijstenmakerij Martin in Neede. De medewerkers doen simpel repeterend werk, zoals het in elkaar zetten van papieren lijsten.

Foto: Omroep Gelderland, Nico en Sander samen aan het werk

'Het is niks bijzonders: ik heb gewoon nieuwe werknemers'

'Ik ben sociaal pedagogisch werker en een paar jaar geleden ben ik eerst alleen begonnen met dit bedrijf', legt eigenaar Martin Morsink uit. Nu heeft hij een groep van 15 medewerkers aan het werk die eerder bij Hameland zaten. 'Eigenlijk heb ik gewoon nieuwe werknemers', zo voelt het volgens hem. Maar Martin weet ook dat hij een bijzondere doelgroep aan het werk helpt. 'Je moet begeleiding bieden, veiligheid, rust. Dat is echt heel belangrijk voor deze doelgroep'.

Morsink heeft de samenwerking gezocht met zorginstelling Zozijn. Gertjan Witkamp van Zozijn: 'Martin zorgt voor de werkgelegenheid, wij bieden een stukje begeleiding en samen is dat een noodzakelijke combinatie'.

'Hier hebben we rust en tenminste echt werk'

In de tussentijd wordt er in de werkplaats van Martin gelachen. 'We kennen elkaar inmiddels en kunnen elkaar vertrouwen. Dit is echt heel erg leuk', lacht Nico. 'Ze moesten de eerste paar weken wel even wennen hoor', zegt Morsink. 'Maar je ziet nu dat ze aan de werkplaats en elkaar gewend zijn'. Sander vult aan: 'Bij Hameland werkten we met honderden mensen. Hier is het veel rustiger. En we hebben hier ook echt werk. Dat was bij Hameland wel anders'.

Werken in eigen dorp

Wethouder Han Boer van de gemeente Berkelland beaamt dat. 'Het klopt dat er bij Hameland soms echt te weinig werk was. Daar komt bij dat we een stempel drukken op mensen. We halen ze 's ochtends met busjes op, brengen ze naar een centrale plaats en 's middags gaan ze weer naar huis. Wij willen dat anders doen'.

De gemeente wil dat de mensen met een indicatie in hun eigen dorp gaan werken. 'Hameland was te duur, er is teveel reistijd en te weinig werk', legt Boer uit. In Neede draait nu de pilot bij de lijstenmakerij, maar ook in Eibergen, Borculo en Ruurlo moeten bedrijven gevonden worden waar de mensen aan de slag kunnen. 'Dat is een hele lastige opgave want je kunt deze mensen niet bij ieder bedrijf plaatsen'.

Foto: Omroep Gelderland

Goed voor de mensen waar het om gaat

Uiteindelijk moet er voor de gemeente een besparing zijn van duizend euro per werknemer per jaar. 'En de bedrijven moeten er ook hun winst uit halen', zegt Boer. De verandering is ingegeven door de participatiewet. Het doel van die wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. 'Het is jammer dat zo'n wet altijd gekoppeld is aan bezuinigingen', zegt Boer. 'Maar ik heb wel het gevoel dat deze wet goed is voor de mensen waar het om draait'. 'Ja', zegt Nico. 'Ik ben hier heel erg blij en ik ben 's avonds op tijd thuis!'

