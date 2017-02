Lekker eropuit dit weekend! Dit zijn onze tips voor een dagje uit

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Carnaval in Gelderland

Dit weekend barst het carnaval weer los. Ook in Gelderland zijn er weer flink wat carnavalsverenigingen actief. In Voorst is vrijdagavond een lichtjesoptocht. Zaterdag is het groot feest in Klarenbeek, want dan is daar de optocht van carnavalsvereniging De Neutekrakers. De twee grootste optochten van Gelderland zijn zondag te zien in Groesbeek en Groenlo. Ben je dan nog niet klaar met carnaval vieren, dan kan je maandag naar Beek Ubbergen om de Rozenmontag te vieren.

Zie website: Optochtendkalender

Sprookjesballet Roodkapje

En wil je dit weekend totaal wat anders doen met de familie, dan is het sprookjesballet Roodkapje in Vaassen misschien wel wat voor je. Het Arnhemse LethDansant danst een klassiek ballet van het sprookje in kasteel De Cannenburgh. Na de voorstelling neemt de jonkvrouwe van Cannenburgh jullie nog even mee door de mooiste vertrekken van het kasteel.

Zie website: Cannenburch Vaassen

Schotse pipes and drums in Borculo

Ben je meer van de folklore, dan kun je dit weekend naar het open huis Highland Valley Pipes and Drums uit Borculo. Zaterdag viert de vereniging haar 20-jarige bestaan in hun vernieuwde clubgebouw in Borculo. Er worden verschillende demonstraties gegeven.

Zie website: Highland Valley Borculo

Burgers' Light

Speciaal voor Burgers Zoo zijn honderden dierfiguren gemaakt die een hoofdrol spelen tijdens Burgers` Light. De lichtfiguren gaan elke avond aan en je kunt dan tot negen uur genieten van de bijzondere kunst. Burgers `Light duurt nog tot zondag 5 maart.

Zie website: Burgers'Light

UIT met Esther

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Het programma is te zien vanaf 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

De uitzending van donderdag: