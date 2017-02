'Goed gevoel' na kort geding coffeeshop, 'maar afwachten'

ARNHEM - Uitbater Jan van der Heijden van de Doetinchemse coffeeshop 't Rotterdammertje stond donderdagmiddag voor de bestuursrechter in Arnhem. Inzet was het openhouden van zijn coffeeshop.

'Het gevoel is wel goed, maar het is afwachten. Je kan er nu gewoon nog niks over zeggen. De rechter doet volgende week donderdag schriftelijk uitspraak', aldus Van der Heijden.

De gemeente besloot 23 januari dat de coffeeshop dicht moet. De zaak krijgt geen nieuwe vergunning omdat er een 'ernstig gevaar' zou zijn voor criminele activiteiten. Uitbater Van der Heijden liet meteen al weten dat hij de deur zeker niet uit zichzelf dicht zou doen. 'Dan beken ik schuld en ik doe niets verkeerd.'

De oorzaak van de problemen zou bij de eigenaar van het pand liggen. Die spande zelf ook twee gedingen aan om de shop open te houden, ook die dienden donderdag.