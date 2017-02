Verkrachter van 18 jaar na maanden onderzoek opgepakt

ZELHEM - De politie heeft een verdachte aangehouden voor de verkrachting van een vrouw in Zelhem. Het is een 18-jarige inwoner van Zelhem.

De verkrachting van de vrouw van middelbare leeftijd gebeurde 19 november vorig jaar. De vrouw fietste rond 23.40 uur over de Boeninksteeg, toen ze door een man werd overmeesterd die haar voorbijfietste. Ze werd de struiken ingetrokken.

De vrouw is die nacht opgevangen door de politie en naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Op de plek van het zedenmisdrijf heeft de politie uitgebreid sporenonderzoek gedaan.

Ook deed de politie in de dagen na het misdrijf meerdere getuigenoproepen en werd een buurt- en passantenonderzoek gehouden. Later werd ook in het opsporingsprogramma Bureau GLD aandacht voor de zaak gevraagd.

DNA komt overeen

Na rechercheonderzoek kon de verdachte dinsdag worden aangehouden. Zijn DNA blijkt overeen te komen met een spoor dat destijds is gevonden, heeft het Nederlands Forensisch Instituut vastgesteld.

De verdachte zit vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat de verdachte ten tijde van het delict 17 jaar was, is het jeugdstrafrecht op hem van toepassing.

Het slachtoffer is door de politie geïnformeerd over de aanhouding.

Zie ook: