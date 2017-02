Minderjarigen betrokken bij brand in supermarkt

Foto: Aziz Holderness

NIJMEGEN - Twee minderjarigen zijn betrokken bij de brand in de Jumbo-supermarkt aan de Fenikshof in Nijmegen. Dat zegt de politie, die naar de twee op zoek is.

Dinsdagmiddag was er een brandje in een gangpad van de supermarkt. Het personeel ging zelf met brandblussers aan de slag om het vuur te doven. Door de rook is in de winkel veel schade ontstaan. Het pand werd ontruimd en daarna gecontroleerd en ontlucht door de brandweer. De ondernemer heeft aangifte gedaan. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. Zie ook: Supermarkt staat blank na brand, politie doet onderzoek