Liveblog: Tientallen meldingen van stormschade; windkracht 9 gemeten

Problemen op de A12 - Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een storm trekt over Nederland. In Gelderland worden er windstoten van 80-90 km/uur verwacht. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de gevolgen door de storm.

19.05 In Velp vlogen de dakpannen je om de oren. 19.00 Geluk voor Abudurrahman Centitas. 'Ik wandelde door het Sonsbeekpark en hoorde een knal. Toen ik me omdraaide lag er een boom op de weg; een paar tellen eerder liep daar nog.' 18.50 Tientallen meldingen in zeer korte tijd. Schade, schade en nog eens schade. Tot grote incidenten lijkt het allemaal niet te leiden. 18.30 Problemen op de A12 door een geschaarde vrachtwagencombinatie op de parallelrijbaan. 18.15 Stuk van het tuinhuis weg in Zevenaar 18.00 Tussendoor. Door een ernstig ongeval is de Nijmeegseweg in Arnhem dicht. Volgens de gemeente Arnhem duurt dat enkele uren. 17.55 De storm als inspiratie! 17.45 Stormschade in Tiel. 17.20 Inmiddels is er windkracht 9 gemeten in Herwijnen. 17.03 Dancing in the wind. 17.00 De storm houdt nog wel even aan. Het KNMI heeft code geel afgegeven tot 01.00 uur vannacht. 16.50 Twee rijstroken op A2 bij Zaltbommel dicht door een ongeval. 16.45 Logisch advies. 16.35 Advies van Rijkswaterstaat 16.30 Wanneer bel je 112? Check het hier. Windstoten en regen: wanneer bel je 112? 16.15 Op de A2 hangt een reclamezuil los boven de weg, meldt de VerkeersInformatieDienst 16.08 Wij tellen inmiddels zo'n 15 meldingen van stormschade in Gelderland. 16.00 Op de Cattepoelseweg in Arnhem ligt een boom. 15.54 Veel meldingen van omgewaaide bomen. 15.50 Ondertussen in Culemborg 15.37 Goedemiddag... Met Omroep Gelderland, klopt er dat er bij u een boom is omgevallen? 'Ik zat boven, even kijken hoor. Oh wacht. Hij ligt tegen ons huis aan.' Omroep Gelderland 15.34 De vrachtwagenchauffeurs bereiden zich voor op de storm. 15.16 Veel meldingen van stormschade. In Voorthuizen ligt een boom op de weg. Volgens een buurtbewoner is de Cortenaerlaan geblokkeerd door de boom, maar is de brandweer al ter plaatse. 15.00 De voetveer tussen Tiel en Wamel is uit de vaart gehaald. 14.45 De hekken bij het cultuurcentrum in Tiel hielden het niet meer

Heeft u foto's van de gevolgen van de storm? Mail naar omroep@gld.nl