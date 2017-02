Waterschap Rivierenland inspecteert met quads

Foto: Waterschap Rivierenland

TIEL - Waterschap Rivierenland is begonnen de 550 kilometer dijken langs de grote rivieren te inspecteren. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. Het gras is dan nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt snel opgemerkt. Inspectie vindt gewoonlijk te voet plaats, maar in de Betuwe gebeurt dit nu ook met quads.

Belangrijke herstelwerkzaamheden voert het waterschap direct uit. Het herstel van de overige schade volgt in de loop van het jaar. Komend najaar, aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen, liggen de dijken er volgens het waterschap dan weer goed bij. Quads over de dijken Voor het eerst doet het waterschap dit jaar ervaring op met inspectie vanaf quads. Deze kleine voertuigen kunnen tijdwinst boeken. De pilot moet antwoord geven op de vraag of de inspectie op deze manier goed is uit te voeren. De pilot is in een deel van de Betuwe, langs dijken met weinig bebouwing en afrastering. Het waterschap zet al vaker quads in, bijvoorbeeld bij het muskusrattenbeheer. Dit is het tweede jaar dat de dijkeninspecteurs een speciale app gebruiken op tablets, waarmee ze schadegevallen nauwkeurig kunnen vastleggen en - met foto’s direct kunnen doorzenden naar het hoofdkantoor. De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes.