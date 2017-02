Hier kunt u naar een carnavalsoptocht gaan kijken

ARNHEM - De pakken hangen klaar, de eerste kelen worden gesmeerd en in schuren wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens: het carnavalsweekend komt eraan.

Samen met LocalFocus en Optochtenkalender.nl hebben we de carnavalsoptochten in Gelderland in kaart gebracht.

In de hele regio kunnen carnavalsvierders op tientallen plaatsen terecht, van Ammerzoden tot Neede en van Overasselt tot het Veluwse Vaassen. Op de Veluwe is het zoals altijd rustig met carnaval, daar worden voor zover bekend geen optochten gehouden.

Keulen van Gelderland

De twee grootste optochten van Gelderland zijn zondag, de dag dat de meeste optochten worden gehouden. Door het Keulen van Gelderland trekt de prachtige Groesbeekse optocht voorbij. In de Achterhoek kunt u naar Grolle; zoals Groenlo tijdens carnaval heet.

Kunt u geen genoeg krijgen van carnaval, dan kunt u maandag naar Beek, gemeente Berg en Dal, om de Rozenmontag te vieren. Wie dan nog niet is uitgefeest kan zijn lol op in het nabijgelegen Breedeweg.

Bekijk de reportage over de voorbereidingen voor de optocht in Voorst: