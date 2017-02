NIJMEGEN - Zo'n tachtig liefhebbers hebben afgelopen nacht geslapen in de Bibliotheek Gelderland Zuid in Nijmegen. Het is voor de tweede keer dat de bieb dit doet en ook deze keer waren de kaartjes snel uitverkocht. Voor de gelegenheid was het in het hele gebouw schemerdonker en stond het vol met tentjes en schemerlampjes.

Mensen mochten om 10 uur ’s avonds naar binnen en gingen hun luchtbedjes opblazen en de slaapzakken in de tent leggen. Tot diep in de nacht was er een programma met muziek, poëzie, verhalen en workshops. Maar het ging vooral ook om de momentjes tussendoor die het zo bijzonder maken, aldus de organisatie.

Badjas en pantoffels

Sanne van den Heuvel van Bibliotheek Gelderland Zuid: 'Vorig jaar stond er ook iemand in zijn badjas en pantoffels nog even een boekje uit te zoeken, ’s avonds kwam een dichter aan je tent je nog even in slaap dichten en ‘s ochtends hoor je uit de hoek van de bieb bij de reisgidsen een overtuigende snurker terwijl je op je sokjes in pyjama tussen de boekenkasten onderweg bent naar de wc. Enorm surrealistisch'.

Zondagochtend kunnen de slapers meedoen aan yoga en is er ook nog een prijs voor de mooiste pyjama. Voor zover bekend is de bieb in Nijmegen de enige in Nederland die een slaapfeestje houdt.