Ook in de avond betaald parkeren in Tiel

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Er gaat veel veranderen voor de automobilisten die in of rond het centrum van Tiel willen gaan parkeren. In maart gaat de nieuwe parkeergarage bij de Westluidense Poort open. De garage ligt onder het toekomstige cultuurcentrum van Tiel. Om de garage rendabel te maken wordt in het centrum van Tiel dan ook in de avond betaalt parkeren ingevoerd.

De gemeenteraad heeft dat woensdagavond besloten. Het grote parkeerterrein aan de Waalkade gaat op 1 juli dicht. Er bestaat weerstand vanuit de horeca in Tiel voor het betaald parkeren in de avond. Volgens het college gaat het de gemeente te veel kosten wanneer er in de avond geen parkeergeld in de binnenstad of in de nieuwe parkeergarage gerekend wordt. 'Bij de opening van de parkeergarage gaat ook voor de gemeente de meter lopen', aldus wethouder Melissen. Mantelzorgers ontzien De raad wil wel onderzocht hebben of mantelzorgers die in de stad moeten zijn ontzien kunnen worden als het gaat om betaald parkeren. Een motie van ChristenUnie, Pro Tiel, GroenLinks en CDA hierover werd met algemene stemmen aangenomen.