Gemeente staakt massale bomenkap; actiegroep is sceptisch

GENDRINGEN - De gemeente Oude IJsselstreek stopt met het massaal kappen van bomen. Er is geen breed draagvlak voor, heeft de gemeente vastgesteld.

De gemeente wilde 900 bomen kappen. Ze spreekt van 'dunning'. Oftewel: de eerste boom wordt gekapt, de volgende blijft staan, enzovoort. Volgens de gemeente is dit nodig om de bomen die blijven staan beter te laten groeien.

Vorig najaar zijn langs enkele lanen al bomen gekapt. Om hoeveel bomen het gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Actiegroep blij, maar sceptisch

Actiegroep Kappen Nou was verrast toen ze van het besluit hoorde. 'Drie weken geleden werd in een gesprek met de gemeente nog gezegd: we gaan door', zegt Anne-Marie Martens. 'En de Bomenstichting kreeg dat anderhalve week geleden nog te horen.'

Martens is sceptisch. 'We zijn op zich blij. Maar we denken ook: eerst zien en dan geloven. We zijn hier 2,5 jaar mee bezig en de gemeente heeft zich steeds op het standpunt gesteld: we gaan door met het dunningsbeleid. We hebben ons aardig geschoffeerd gevoeld.'

Noodzakelijk onderhoud

De gemeente zegt dat ze burgers en organisaties gaat betrekken bij het opstellen van een nieuw bomenbeheersplan. Voorlopig wordt er alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

