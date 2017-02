Minister heeft begrip voor onvrede over hoogwatergeul Veessen

VEESSEN - Minister Schultz van Haegen begrijpt de onvrede die er bestaat bij de bewoners van het gebied rond de vandaag geopende hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld.

"Ik vind het zelf ook emotioneel", bekent de bewindsvrouw.

"Ik heb het hele proces meegemaakt als staatssecretaris en nu als minister. Ik heb veel mensen gezien. Het doet natuurlijk wat met je als er wordt gezegd dat je uit je huis wordt gehaald of dat je bedrijf wordt geplaatst om vier miljoen mensen in het Rivierengebied te beschermen. Ik zou dezelfde emoties hebben. Ik snap heel goed en ik voel het ook. Ik heb diep respect voor alle mensen die daaraan hebben meegewerkt."

"Met deze nevengeul kunnen we uiteindelijk 71 centimeter waterstandsverlaging realiseren, waardoor je heel veel mensen langs de IJssel kunt beschermen. In dit gebied was het heel moeilijk, want je had hier al MKZ-crisis gehad. En dan komt het Rijk om te zeggen dat ze een geul gaan graven. Petje af voor de inwoners dat ze na al die jaren goed hebben meegewerkt en toch helpen voor andere mensen om veilig te zijn."

In haar ambtsperiode werden veel projecten in Gelderland gerealiseerd, zoals nevengeulen aan de Maas en de Waal en de bruggen bij Ewijk en Nijmegen. "Het is heel belangrijk, want hier had je in 1993 en 1995 de grote overstromingen. We moeten ons land beschermen langs de rivieren, waar heel veel water binnen komt. In dit gebied komen heel veel rivieren samen. Dat maakt het ook zo mooi. Water is je vriend, maar soms ook je vijand. Dat wil ik voorkomen. Dus daarom zorgen we ervoor dat Gelderland en heel Nederland goed zijn voorbereid op de toekomst."