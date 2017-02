De Graafschap moet Sven Nieuwpoort weken missen

VARSSELDER - Sven Nieuwpoort is enkele weken uitgeschakeld. De verdediger van De Graafschap heeft waarschijnlijk een scheurtje in zijn enkel.

'Het ziet er niet zo goed uit', zegt trainer Henk de Jong. 'Een vervelende blessure. Zijn enkel is dinsdag dubbelgeklapt en waarschijnlijk ingescheurd. Ik verwacht dat hij er wel een paar weken uit is. Echt balen, want Sven was goed bezig.'

Vijf verdedigers

De Graafschap reist vrijdag af naar de Krommedijk en treft daar de nummer 19 van de ranglijst FC Dordrecht. De Achterhoekers staan twee plaatsen hoger. Nieuwpoort wordt in het centrum vervangen door Tim Linthorst. De Jong houdt ook tegen Dordrecht vast aan vijf verdedigers. Dat deed de Fries ook al tegen Telstar, FC Emmen en Cambuur Leeuwarden.

Tolgahan Cicek is geschorst voor het duel van vrijdag. De linksback wordt vervangen door de meer aanvallend ingestelde Andrew Driver. 'Wat dat betreft kunnen we ook veel kanten op. Andrew is iemand die de hele linkerkant kan bestrijken', weet De Jong.

Opstelling: Bednarek, Will, Lammers, Van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Van den Hurk en Parzyszek