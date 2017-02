Vrouw betast in zwembad, werkstraf voor dader

PUTTEN - Een man van 30 uit Ermelo heeft 60 uur werkstraf gekregen voor het betasten van een vrouw in het zwembad van Putten. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.

Volgens de rechtbank in Zutphen is bewezen dat hij de 20-jarige vrouw heeft betast terwijl zij had aangegeven dat ze daar niet van gediend was. De Ermeloër sprak de vrouw volgens de rechtbank aan 'ter bevrediging van zijn eigen seksuele interesse en behoeftes'. Het vergrijp was op 30 november 2015.

De vrouw was al eerder slachtoffer geworden van een (ernstiger) seksueel misdrijf. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met het lege strafblad van de man.