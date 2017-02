Elburg verwacht weinig van petitie aanvliegroutes Lelystad

ELBURG - De gemeente Elburg denkt dat een Overijsselse petitie voor hogere aanvliegroutes voor Lelystad Airport weinig uithaalt. 'Die strijd is wel zo'n beetje gestreden', zegt een woordvoerster.

Lelystad Airport wil flink gaan uitbreiden. De vernieuwde luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en gebieden rondom de Middellandse Zee gaat waarschijnlijk april 2019 open.

De actiegroep Hoog Overijssel maakt zich zorgen over de herrie en milieuvervuiling door de vliegtuigen die via de nieuwe route naar Lelystad Airport moeten gaan. De petitie is in anderhalve week tijd bijna 9000 keer ondertekend. Hoog Overijssel wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer.

'Vlieghoogte ligt vast'

In Gelderland gaat de nieuwe aanvliegroute over Elburg en Oldebroek. Aan de vlieghoogte kan weinig meer worden gedaan, denkt een woordvoerster van de gemeente Elburg. 'Die is in het Luchtvaartbesluit opgenomen.'

Ook inwoners van Elburg vrezen overlast, bleek al eerder. De gemeente zet zich ervoor in dat inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden, zegt de woordvoerster.

De gemeente trekt samen op met Oldebroek en de provincie. 'We gaan monitoren hoe het geluidsniveau nu is en hoe dat zich zal ontwikkelen.'

