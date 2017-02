Na jaren strijd toch geld voor bloemenvouwers

AALTEN - Bijstandsgerechtigden die in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek werk verrichtten zonder daarvoor loon te krijgen, ontvangen daar nu wél een beloning voor. Dat is afgesproken tussen FNV en de sociale dienst van beide gemeentes.

Bloemenvouwen zonder loon

De bijstandsgerechtigden werkten als bloemenvouwers. Ze deden hun werk bij het ISWI (het huidige Laborijn), de gemeenschappelijke sociale werkplaats van Aalten en de gemeente Oude IJsselstreek. Ze deden dat jarenlang met behoud van een bijstandsuitkering. Volgens de vouwers was het werk traumatisch. Vakbond FNV vond dat dit werk gewoon betaald moet worden tegen cao-loon. De bloemenvouwers voerden een paar keer actie voor loon.

Premie

Iedereen die langer dan zes maanden werkzaamheden met behoud van uitkering bij ISWI heeft verricht, ontvangt een financiële tegemoetkoming in de vorm van een premie. De premie is netto, wordt niet gekort op de uitkering van Laborijn en er zijn geen nadelige fiscale effecten. De hoogte van de premie is afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week en kan maximaal circa € 2.300 per jaar bedragen.

In een schriftelijke verklaring stelt Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek: 'Het is goed dat wij nu een regeling met de FNV zijn overeengekomen waar een grote groep mensen direct van profiteert. Het alternatief, een jarenlange juridische strijd, zou alleen maar voordeel voor de advocaten opleveren. Met het akkoord sluiten wij een periode af.'

