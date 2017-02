Gecrashte auto vermoedelijk gestolen

Foto: Waldie – ViWa Media

NIJMEGEN - De auto die in de nacht van woensdag op donderdag crashte op de Weurtseweg in Nijmegen, is waarschijnlijk diezelfde nacht elders in de stad gestolen. Dat meldt de politie. Ze heeft nog niet met de eigenaar gesproken.

De bestuurder van de wagen raakte rond 3.20 uur van de weg en ramde vervolgens een lantarenpaal, een muur, drie bomen en enkele geparkeerde auto's. Beelden van de ravage: Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De automobilist sloeg na de crash op de vlucht. De politie hoopt op tips van getuigen. Zie ook: Automobilist richt ravage aan