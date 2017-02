EDE - Twee auto’s zijn donderdagochtend op de Zuiderkade in Ede met elkaar in botsing gekomen.

Bij deze aanrijding zijn twee personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ook zat er een hondje in een van de auto's. Het beest is door de dierenambulance opgehaald.

Over de oorzaak is nog niks bekend. De dienst Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie stelt een onderzoek in.