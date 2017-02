Hongerig Orion wil meer na bekerwinst

ULFT - Seesing Personeel Orion wil meer na de winst van de nationale beker. Een paar dagen na de overtuigende overwinning op favoriet Draisma Dynamo focussen de volleyballers uit Doetinchem zich op de titelrace in de Eredivisie.

'Voor jongens die voor het eerst een prijs winnen, kan dat vleugels geven. We gaan nu een nieuw doel bepalen en je kunt wel raden welk doel dat is'’, stelt aanvoerder Pim Kamps met in zijn hoofd het landskampioenschap. 'Vorig jaar stonden we in de finale en dat willen we dit jaar ook weer. Vorig jaar was het halen van de finale een doel, maar daar houd ik nooit zo van. Ik wil prijzen winnen.'

'Waarom zouden we niet kunnen winnen?'

Ook bestuurslid Menno Koch acht het kampioenschap niet onmogelijk. 'Je moet gewoon eerlijk zijn. Je wint van een topploeg, die wint van een andere topploeg. Als we van Dynamo winnen, waarom zouden wij dan niet kunnen winnen van Lycurgus? Dan mag je best uitspreken dat je er dan voor wil gaan.'



De mannen van coach Goran Aleksov veroverde zondag de nationale beker na een indrukwekkende overwinning op Draisma Dynamo uit Apeldoorn. De Doetinchemmers wonnen in een sfeervol sportcentrum in Zwolle overtuigend met 1-3 van de favoriet. Hoofdsponsor Seesing Personeel zette de selectie dinsdag in het zonnetje met een saunabezoek.