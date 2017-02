SGP-Kamerlid toert met vuilniswagen

EDE - Kamerlid Elbert Dijkgraaf brengt vrijdag in het kader van zijn 'ondernemerstour' een bezoek aan een bouwbedrijf in Lunteren. Hij doet dat in een vuilniswagen.

De SGP’er gaat met directie en personeel in gesprek over regelgeving waar de bouw tegenaan loopt. 'Als je kijkt naar wat er nu is aan regelgeving, dan is de ondernemer te veel bezig met het bijhouden van dossiers. Daardoor hebben ze te weinig tijd voor het echte werk. Schrap overbodige regels', aldus Dijkgraaf. Ter onderstreping van het vernietigen van rompslomp reist hij tijdens de tour met een vuilniswagen. Hij deponeert regels die in aanmerking komen voor de schrapwet in de vuilniswagen.

