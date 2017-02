Tweede verdachte afpersing Frank van Etten aangehouden

APELDOORN - Ronnie van H. is aangehouden. De 25-jarige man uit Apeldoorn wordt met zijn vader verdacht van betrokkenheid bij het in brand steken van de auto's van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten. Ook zouden ze hem hebben afgeperst en bedreigd.

Van Etten zei eerder: 'Ze hebben mij mijn huis en bedrijf ontnomen. Het is tuig.' De vader meldde zich twee weken terug al op het bureau, Ronnie was al die tijd spoorloos.

Afpersing bordeelbezoeker

Tegen vader en zoon werd twee weken terug zeven jaar cel geëist. Ze zouden leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie en worden verdacht van mensenhandel, afpersing en oplichting.

Zo zouden ze vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Klanten van dit bordeel zouden zijn gechanteerd. Een van hen werd voor tienduizenden euro's afgeperst. Het tweetal zou het verdiende geld hebben witgewassen via een autohandel.

De twee mochten onder voorwaarden hun proces in vrijheid afwachten. Die voorwaarden hebben ze volgens het Openbaar Ministerie geschonden. Ze moeten nu het vonnis in de cel afwachten.

'Veel prioriteit'

Het Openbaar Ministerie zei vorige week dat de zaak 'hartstikke veel prioriteit' had en dat er naarstig naar Ronnie werd uitgekeken. 'We weten niet waar hij is', zei een woordvoerster toen.

Hoe de politie de verdachte nu op het spoor is gekomen, is niet duidelijk. Een woordvoerder wil niet zeggen of hij ondergedoken zat, alleen dat hij in Eerbeek is aangehouden.

