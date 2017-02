Koster raakte zwaargewond door explosief WOII

NIJKERKERVEEN - Het explosief dat dinsdagmiddag in Nijkerkerveen een 49-jarige koster ernstig verwondde, is waarschijnlijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt politiewoordvoerder Ruud Visser.

Het explosief ging af in een schuur bij een huis aan de Laakweg. Hoe het daar is terechtgekomen, is nog onduidelijk. De politie sprak eerder over een mortiergranaat, maar komt daar nu op terug. 'Zo'n granaat had het slachtoffer niet overleefd. Dit was een lichter explosief', legt Visser uit.

Gat in zijn gezicht

De zwaargewonde koster klopte na de explosie aan bij zijn buren. 'Hij was helemaal bebloed. Zijn hand lag helemaal aan flarden en er zat een gat in zijn gezicht. Hij zakte hier tegen het paaltje aan. Gelukkig bleef hij wel bij kennis', vertelden zij eerder.

Vanwege de zware verwondingen heeft de politie nog niet uitgebreid met het slachtoffer kunnen spreken.

