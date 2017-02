Maximale werkstraf voor dodelijk hoogwerkerdrama

Foto: ANP

OOSTERWOLDE - De bestuurder van de hoogwerker waarmee in 2015 een dodelijk ongeluk gebeurde in Oosterwolde heeft 240 uur werkstraf gekregen. Volgens de rechtbank in Zutphen is de man zeer onvoorzichtig en onoplettend geweest en is er sprake van dood door schuld.

Bij het ongeluk viel een dode en raakten twaalf mensen gewond. Tijmen K. bestuurde de machine tijdens een oldtimerevenement in Oosterwolde. De hoogwerker werd gebruikt om mensen op te tillen. Op een gegeven moment kantelde de verreiker en kwam op een toeschouwer terecht, die ter plekke overleed. Volgens de rechtbank zijn veel slachtoffers ook mentaal beschadigd. Voor de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer zijn de gevolgen onomkeerbaar, zegt de rechtbank. 'Geen enkele straf kan hun verdriet en gemis goedmaken.' De opgelegde straf komt vrijwel overeen met de eis van het Openbaar Ministerie, alleen had het OM ook een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist. Daar gaat de rechtbank niet in mee, omdat er geen gevaar voor herhaling is. Niet in beroep Tijdens de zaak bleek dat de man zich bewust is van zijn schuld. K. zei eerder al dat hij elke straf zal accepteren en niet in hoger beroep gaat. Eerder was al duidelijk dat de organisatie van het evenement en de eigenaar van de verreiker niet vervolgd worden. Zie ook: Bestuurder hoogwerkerdrama Oosterwolde moet van OM werkstraf krijgen

