Radboud Universiteit gaat onderzoeken wat robot Pepper kan

NIJMEGEN - Dr. Grzyb, BJ (Beata) gaf een demonstratie aan ons van robot Pepper. Pepper kan bij mensen emoties herkennen en er passend op reageren. Sinds kort heeft de Radboud Universiteit haar eigen exemplaar.

Pepper

Pepper is een maatje voor jong en oud. Hij is 120 centimeter lang en lijkt in sommige handelingen net een mens. Er bestaan plannen om nieuwe emotion recognitionsoftware te ontwikkelen en zo bij te dragen aan nog geavanceerder robots. Hoewel Pepper al heel slim is, heeft hij nog veel te leren. ‘Op dit moment is hij slechts in staat om woorden te herkennen. Het begrijpen ervan is een volgende stap’, verteld Grzyb.

Flexibel inzetbaar

Pepper is flexibel inzetbaar. In Japan wordt hij al gebruikt op vliegvelden en in winkels. De robot zal in de toekomst hopelijk vaker te zien zijn. Voor ouderen of mensen met Alzheimer is een empathische robot zoals Pepper erg geschikt vanwege zijn vermogen om makkelijke dialogen te voeren.