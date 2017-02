Kat overleeft zware aanrijding: 'Dit is toch wel een klein wonder'

EDE - Hij kon niet meer zien, zakte door zijn poten en was niet in staat om te eten. De aangereden kat die vorige week werd opgenomen in Dierentehuis De Hof van Ede was meer dood dan levend. Maar tot grote verbazing van het personeel was het beestje al snel weer op de been.

'Voor ons is dit toch wel een klein wonder! Deze kat werd vorige week namelijk aangereden en vol op zijn kop geraakt. Hij werd naar onze dierenarts DAP de Bosweg gebracht, want hij was er heel erg slecht aan toe', blikt het dierenasiel terug op zijn Facebookpagina.

Arme kat

Ondanks de kritieke toestand van het beestje, besloot de dierenarts het een kans te geven en alle zeilen bij te zetten. Afgelopen vrijdag werd de kat opgevangen door Dierentehuis De Hof van Ede. 'We schrokken van wat we zagen, arme kat, zo van de wereld. Maar hij was al wat opgeknapt, zo had hij zijn zicht weer teruggekregen.'

Later die dag kreeg het dier ook weer interesse in eten. 'Wel viel hij nog constant om en kon hij niet goed blijven staan. Maar de eerste tekenen van herstel waren zichtbaar', schrijft het dierenasiel op Facebook.

Prachtig om te zien

Toen de medewerkers zaterdagochtend weer bij de kat gingen kijken, konden ze hun ogen niet geloven: het beest kwam gelijk uit het hok gelopen. 'Dat ging nog letterlijk met vallen en opstaan, maar wat een verbetering! In de loop van de zaterdag werd hij elk uur beter en stabieler, prachtig om te zien.'

Beelden van de opgeknapte kat:

Guus de superknuffel

En het verhaal loopt nog mooier af, want kort daarna meldde het baasje zich. 'De kat blijkt Guus te heten en is inmiddels weer lekker thuis waar hij hoort. Of hij weer 100% de oude zal worden, blijft de vraag. Maar wat zijn we blij dat hij al zo ver heeft mogen komen. We hopen dat zijn baasjes nog lang kunnen genieten van Guus de superknuffel', besluit het dierenasiel.

