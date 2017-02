Man aangehouden na vondst hennepkwekerij

NIJMEGEN - De politie heeft in een pand aan de Koningstraat in Nijmegen een hennepkwekerij aangetroffen. De politie heeft de melding van iemand uit de buurt.

Invallen

De politie is met veel agenten bij de woning langs geweest. Binnen in het pand bleek een inwerking zijnde hennepkwekerij met ongeveer 200 planten. Er was ook sprake van diefstal van stroom.

In de woning was ook een man aanwezig, hij werd direct aangehouden. De politie heeft een Volvo in beslag genomen. De kwekerij is ontmanteld door een professioneel bedrijf.