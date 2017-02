Windpieken in de middag en late avond

ARNHEM - Gelderland krijgt deze donderdag te maken met twee windpieken. Daarbij worden zware windstoten van 100 kilometer per uur bereikt.

Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen doen de windpieken zich halverwege de middag en later op de avond voor. In de perioden daartussen worden windsnelheden van 75 kilometer per uur gehaald. De weerman verwacht dat dat zal doorlopen tot middernacht. Daarna is het afgelopen met de storm.

Radiopresentator Nieke Hoitink praat met weerman Jordi Bloem over de windpieken:

Omgewaaide boom

De Verkeers Informatie Dienst (VID) maakte in de ochtend melding van een eerste omgewaaide boom op de A1. Tussen Hoevelaken en Barneveld werd daarom de spitsstrook afgesloten.

Minder treinen

De NS laat in de ochtend al minder treinen rijden. Volgens een woordvoerder is dat nodig: 'Anders ontstaat er overdag een infarct en kunnen we de problemen niet meer oplossen.'

Verslaggever Niels Kater peilde de stemming op het station Ede-Wageningen:

