Geldboete geëist tegen ex-wethouder voor illegale bouw

Ex-wethouder Luiten. Foto: CDA

AALTEN - Tegen de Aaltense oud-wethouder Erik Luiten is donderdag 1500 euro boete geëist voor de illegale bouw van een mestbassin bij zijn melkveebedrijf aan de Sondernweg in Aalten. Tegen het bedrijf is 3000 boete geëist.

In juni vorig jaar trad hij af om deze kwestie. Luiten wachtte daarmee een oordeel van de gemeenteraad niet af. De 46-jarige melkveehouder en CDA-politicus was sinds 2002 raadslid, sinds 2014 was hij wethouder. Erik Luiten moet voor de rechter verschijnen omdat hij zonder vergunning een mestbassin zou hebben gebouwd. Dat wordt gezien als een economisch delict. Verslaggever Martin Lange twittert vanuit de rechtbank: Vertrouwelijke informatie Dat er een onderzoek naar hem liep, hoorde hij van collega-wethouder Ted Kok. Volgens een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) tipte Kok zijn collega Luiten over een op handen zijnde controle door de Omgevingsdienst Achterhoek. Dat mag niet, omdat dit vertrouwelijke informatie is. Kok kon, ondanks een motie van wantrouwen, aanblijven als wethouder. Zie ook: Wethouder Erik Luiten van Aalten legt zijn functie neer

