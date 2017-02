Laatste dag voor Johan Houwers in de Tweede Kamer

WINTERSWIJK - Johan Houwers uit Winterswijk verlaat deze donderdag na 26 jaar de politiek. Het is zijn laatste dag in de Tweede Kamer, want hij keert daar na de verkiezingen op 15 maart niet terug.

Houwers gaat weer de makelaardij in, maar houdt de deur voor een terugkeer naar de politiek op een kier: 'Ik ben er niet klaar mee. In de politiek moet je nooit nooit zeggen, dus dat zeg ik nu ook niet.'

Vanaf vrijdag gaat de Tweede Kamer op verkiezingsreces. Er wordt dan niet meer vergaderd, maar de Kamerleden trekken het land in voor de verkiezingscampagne. Als er zich geen noodgevallen voordoen, wordt er pas weer op 22 maart vergaderd in de Tweede Kamer. Houwers keert dan in ieder geval niet meer terug op de blauwe zetel. Deze donderdag zijn er nog twee stemrondes, daarna is het voor Houwers voorbij: 'Om een uur of 8 is de laatste stemming.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Johan Houwers:

Tweede Kamer

Houwers zat in de lokale, de regionale en landelijke politiek. In 2010 werd hij lid van de Tweede Kamer namens de VVD. In 2013 royeerde de partij hem als lid na hypotheekfraude. Hij nam vervolgens op persoonlijke titel zijn zetel in.

Stroperig

Houwers keert terug naar het bedrijfsleven. En daar gaat alles wat sneller dan in de politiek: 'Het gaat in de politiek wat stroperiger, het zou in de politiek wat sneller kunnen gaan.' Een verklaring voor die traagheid heeft hij overigens wel: 'Je hebt met heel veel dingen rekening te houden. Je moet ook zorgen dat mensen begrip krijgen voor beslissingen.'

Eén belangrijke overeenkomst ziet Houwers wel tussen de politiek en de makelaardij: 'Omgaan met mensen.'

Zie ook: