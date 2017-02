Minder schoolverlaters Graafschap College

ULFT - Het aantal voortijdige schoolverlaters op het Graafschap College is voor het vijfde jaar op rij gedaald. Het percentage zakte over het schooljaar 2015/2016 van 3,7 naar 3,4%.

'Het Graafschap College scoort ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit mooie resultaat is te danken aan de extra aandacht voor studenten en de samenwerking in de regio', aldus Nahied Rezwani namens minister Jet Bussemaker in een verklaring.

De minister van Onderwijs liet wegens de positieve cijfers een taart bezorgen op de school in Doetinchem.



’We mogen concluderen dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt', geeft bestuursvoorzitter René van Gils aan. 'De afgelopen jaren is onze studentbegeleiding nog beter gestructureerd en geprofessionaliseerd.'



Landelijk is het gemiddelde gedaald van 5 naar 4,6%.